唐湘龍親揭涉肇逃內幕 出庭和解包5萬紅包遭男大生婉拒

媒體人唐湘龍1月17日晚間8時許，駕車行經天母西路62巷口，因迴轉與機車發生擦撞，機車騎士倒地身體擦傷，控訴唐僅回答「記下我的車號」隨即離去。唐昨（3月11日）則發出聲明，指出自己絕對無蓄意肇逃。唐昨晚在政論節目中再次還原當晚細節，主持人中廣董事長趙少康則打趣說：「我們會不會最後一次見到你了？」媒體人蘭萱笑道：「我們要辦一個坐監惜別會送他！」語畢全場哄堂大笑。

據了解，郭姓騎士於1月18日凌晨前往警局報案，指稱唐湘龍駕車於路口迴轉，使他來不及煞車，迎面撞上轎車的右側車門；郭姓學生控訴，唐仍持續駕駛未停下，他只好負傷騎車猛追，好不容易攔下後，唐卻向他說，「記下我的車牌」，隨即離去。全案目前依肇事逃逸函送檢方後續偵辦。

唐湘龍11日在政論節目《少康戰情室》說明，此事為單純的行車糾紛，第一時間他在車上是沒有任何感覺的，郭姓騎士的車子有沒有碰到他至今也沒說，他是後來看到警方的監視器顯示，郭靠近他車子的時候可能因為煞車而摔倒，而郭是外送員，當下可能有點失去平衡所以摔倒，但他的車子完全沒有反應，所以他並不知道這個狀況，故他就循著本來的速度繼續前行，郭則很快扶起車子追了他約300公尺後拍他車門，自稱被他的車碰到了，他就停下來，跟郭姓騎士在街邊做處理。

唐湘龍指出，因為當時已離開事故現場，警察來也沒辦法做鑑定，所以他就問郭「有沒有受傷？」郭自稱手有一點痛、但是還好；而郭能騎車追他約300公尺，可見車子狀況應還可以，且當時天黑沒近看，後來從媒體照片上看來，郭車子大概有一點刮傷。他問郭「要不要叫警察來？」後見郭並沒有積極的反應，所以就對郭姓學生說：「那你把我車號記下來。」唐強調：「說實在，我也不能直接把電話給你，而且說實在，過去我們都拿過假電話。」他想說給電話對方也不見得相信、也可能是假的，所以他才說：「你把我車號記下來，如果有任何問題，你找我。」

節目主持人趙少康則表示，這種行車糾紛在美國大家交換一下保險，保險公司就會解決了；他今天看到新聞報導，警察說這種事一定要報警，但常常為了這種事情路上塞得不得了，且他原以為報警的目的是為了保險，因為保險公司有時候要看到報警證明否則不出險，所以有的時候就會想說算了，因為保險公司也會有自付額，乾脆現場雙方自己私下談妥，看需要賠償多少錢就解決了，也不一定說非得報警，如果兩人自己能解決就解決了，否則在交通尖峰時間，光等警察來就起碼要半個小時，還會妨礙整個交通，徒增社會成本。

唐湘龍補充，當時自己與郭對話的地方是在單行道，如果他們一直卡在那，後面通通都不用通行了。他的個性就會想說，叫警察至少要2個小時以上，與其大家卡在那個地方動彈不得，不如事後再做處理。但在台灣只要一提告，通常名目都是「肇事逃逸」，因為這一條最容易引用；雖然這個條文已被判違憲，但他仍認為這是個經驗，因為在台灣的規定就是，無論大事、小事可能都要耐著性子找警察來處理，後面怎麼塞就都不要管。

趙少康除了表示盼此事能和平解決，也打趣對唐湘龍說：「湘龍，我們會不會最後一次見到你了？」引來全場一陣笑聲。唐也笑回：「這樣講，壓力就很大了，不會啦……不會啦……」蘭萱也玩笑道：「我們要辦那個坐監惜別會送他！我這輩子辦好多坐監惜別會。」逗得現場來賓哄堂大笑。

(中時新聞網)