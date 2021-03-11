資深媒體人唐湘龍今年1月17日晚間8點多，駕車行經天母西路62巷口，因迴轉與機車發生擦撞，機車騎士倒地身體擦傷，控訴唐僅回答「記下我的車號」隨即離去。對此，唐湘龍今（11日）發出聲明，指出自己絕對無蓄意肇逃。

據了解，郭姓學生於1月18日凌晨前往警局報案，指稱唐湘龍駕車於路口迴轉，使他來不及煞車，迎面撞上轎車的右側車門；郭姓學生控訴，唐仍持續駕駛未停下，他只好負傷騎車猛追，好不容易攔下後，唐卻向他說，「記下我的車牌」，隨即離去。全案目前依肇事逃逸函送檢方後續偵辦。

對此，唐湘龍於10日發出聲明回應，指稱自己絕對無蓄意肇逃，也強調在事發當下有詢問對方是否受傷，以及是否送醫，聽到對方答覆無大礙，才請對方記下車牌後離開現場。

下為唐湘龍聲明全文：

根據報載，本人涉及之行車事故糾紛，因已進入司法調查階段，基於尊重司法偵查不公開原則，本人不便就相關情節多做說明。但對於因本人處理未盡完善而引起輿論關注，以及造成機車騎士郭先生之身心傷害，本人深感歉意。

誠如報載，本人當時專心行車，並監看左右方及照後鏡，確定都無相關車輛接近後，才打方向燈並在路口進行迴轉。當時，本人並無查覺與他人車輛發生碰撞，絕非蓄意於肇事後逃逸。

事發後，本人曾詢問郭先生，有無受傷？是否需送醫？在得知郭先生表示並無大礙後，亦請郭先生記下自己車牌後始離去。如因雙方溝通過程中，因語意表達造成誤會，或令郭先生感到不快，本人願意再次致歉。

身為將近40年的行車駕駛人及媒體工作者，本人深知用路人相關規範，及民主法治社會絕不可能迴避執法的態度，本人會全力配合警檢調查及說明，而就事件處理過程中，造成相關當事人的困擾及傷害，本人也願盡最大誠意，尋求諒解及補償。

(中時新聞網)