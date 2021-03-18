國民黨立委廖婉汝17日質詢時提到，美軍印太司令戴維森（Philips Davidson）說，中共6年內恐攻台，國防部長邱國正表示：「自己的國家自己救，你要打多久，我就陪多久。」此話引發各界關注。對此，中廣董事長趙少康笑回：「那蘇貞昌的掃把還要不要拿出來？不知道！」此話一出，全場笑翻。

廖婉汝質詢指出，戴維森曾指美軍若馳援第一島鏈需要17天，外界評估我有防守7天的能力。邱國正答覆，不論17天，或是7天，國軍的考量「不要說6年，我們是防範下個鐘頭的狀況」。邱國正指出，國軍的防衛準備是以小時計算，「不要說6年，未來6小時，我們都要防範」。

邱國正進一步表示，有外國人說6年，也有人說1年、2年半，國軍防範敵人，不會因其他國家說什麼，就調整、改變基本戰略，國軍建軍備戰不是為了6年後，而是著眼於隨時可作戰。邱更強調：「自己的國家自己救，你要打多久，我就陪多久」，他從軍的第一天，就把生命交給國家了。

針對邱國正的發言，趙少康17日在政論節目《少康戰情室》笑回：「那蘇貞昌的掃把還要不要拿出來？不知道！」語畢哄堂大笑，諷刺意味十足。

台北市議員徐巧芯則表示，大家應該緊盯的是總統蔡英文把嚴德發換成邱國正的原因是什麼？邱上任後被賦予的主要任務是什麼？徐指出，嚴之所以下台是因為搞砸教召，教召政策的混亂、不公開、不透明，讓現在很多男性都發起連署並向她陳情；像當時公布的教召原則是「後退先用」，即先退伍的先找回來訓練，因為這些人年輕力壯又剛受過訓，但第一批接到通知的卻是退伍8年甚至14年者，這點值得大家關注。

此外，徐巧芯強調，針對台灣後備軍人問提，美國也給蔡政府很大壓力，因為美國希望兩岸開戰台灣人自己要上戰場，但發現台灣自己兵力根本不足，台灣年輕人不僅自己都不當兵，4個月的軍事訓練役什麼都沒學好，甚至看看影片就回去了，美國會認為「難道是要我美國的是兵衝前線嗎？不行！」故美方要求蔡政府好好解決兵力與訓練問題，這也是她主張把軍事訓練役從4個月升級到6個月，或恢復成1年的原因。

(中時新聞網)