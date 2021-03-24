只有民進黨可以贏？藍綠為「疫苗小組」表決又爆衝突

立法院衛環委員會18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團22日在衛環委員會中阻擋調閱小組成立，現場爆發激烈衝突。國民黨立委鄭正鈐指出，蔡政府整個疫苗採購過程都像蓋上一塊黑布，上週國民黨提案並表決通過成立「疫苗採購調閱專案小組」，這週民進黨卻以多數暴力推翻調閱小組成立，從民進黨蠻橫粗暴的阻止行為，就能看出他們的心虛。

鄭正鈐23日在臉書發表文章《蔡政府的疫苗採購，只能在黑箱裏進行？》文中表示，蔡政府疫苗採購過程，一直都是蓋上一塊黑布，所有的資訊疫情指揮中心都以保密為由「不可說」。行政院院長蘇貞昌甚至直接「恐嚇」，不要害我國買不到疫苗。民進黨杯葛、拒絕成立「疫苗採購調閱小組」，令人不禁質疑，難道蔡政府的疫苗採購只能在黑箱裏進行；也令人質疑，這其中到底有甚麼不可告人之事？

鄭正鈐指出，為了讓疫苗採購能受到國會監督，國民黨提案並表決通過成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團在上週因為人數不足，表決失敗，這週卻反過頭來，以多數暴力推翻合法議事錄，阻擋調閱小組成立。民進黨團為護航蔡政府的疫苗黑箱，毫不遮掩上演這齣反民主的荒謬戲碼，向眾人宣告「只有民進黨說的才算數」。

面對民進黨對「疫苗採購調閱專案小組」的強力反彈，鄭正鈐直言：「愈是蠻橫粗暴阻止，就愈顯得心虛。」鄭強調，疫苗採購是立院通過的預算，自應受全民監督，而且事關國人健康，國人更應有知的權利。

不僅如此，鄭正鈐質疑，疫苗採購涉及百億以上的民脂民膏，疫苗接種除了關係到國人健康之外，也關係著國境開放時程、經濟復甦快慢，本就應該受到監督，但蔡政府卻拿著「保密協定」當成一塊大黑布，隱藏所有資訊，甚至連國會監督都要迴避到底，「難道疫苗採購一定要在黑箱中進行，才買得到？還是說疫苗採購是潘朵拉的盒子？」

(中時新聞網)