衛福部長陳時中日前鬆口，未來邊境開放將承認大陸疫苗，但陳時中昨(29)日在立法院強調，「我們沒有承認的問題，只是不排斥」，再三強調對陸製疫苗的立場。陳時中的奇葩言論遭網友砲轟，直呼陳時中根本就是在玩文字遊戲。

過去陳時中對大陸疫苗抱持疑慮，多持反對的態度，如今有了180度的大轉變。媒體報導，上周他預告將推動兩階段的邊境鬆綁措施，第一階段是針對接種過疫苗者，當中就包含接種陸製疫苗者，只要抗體、PCR檢驗通過，即可縮短檢疫天數。

陳時中昨日出席立法院衛環委員會時則說，邊境解封將還是會本於「眼見為實」，必須靠著穩定的PCR、抗體檢測通過才能縮短檢疫天數；至於「承認大陸疫苗」？陳時中表示，沒有承不承認的問題，「我們只是不排斥。」

陳時中的說法引發網友撻伐，直呼陳時中根本就是在玩文字遊戲，有網友就造樣造句表示「我沒有承認外遇，只是不排斥租房」、「我沒承認運毒，只是不排斥多買一些」、「我沒有承認走私，只是不排斥超買」、「我沒承認可以買中國疫苗，只是不排斥買」，狠酸民進黨雙重標準、髮夾彎的功力，簡直讓人嘆為觀止。

(中時新聞網)