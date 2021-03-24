台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，22日起全台醫護開放接種，行政院院長蘇貞昌當日赴台大打全台第一針，陪同的衛福部部長陳時中也一併施打；不過蘇、陳二人打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖隨後官方公布了注射畫面，卻仍遭質疑「打假針」。民進黨前立委李俊毅坦言：「是不是被罵怕了？」認為打疫苗不公開最有可能的原因，就是怕藉機大內宣又被罵作秀；這種不公開的手法確有瑕疵、有問題，但應不至於作假。

李俊毅24日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉中質疑，蘇貞昌、陳時中打疫苗不公開的決定，到底是怎麼來的？正常來說應該要公開才對，因為高官帶頭打疫苗目的，就在於鼓勵全體國人、帶給國人信心，採取這種不公開的方式，他認為確有瑕疵。

李俊毅直言：「是不是被罵怕了？」認為蘇貞昌、陳時中一反常態，沒有把握機會好好好宣傳，原因就是怕被罵說「連疫苗也要作秀」；若公開就會被罵作秀，若不公開就會被懷疑造假，這種狀況就像「父子騎驢」，無論怎麼做都會被批評。

針對蘇貞昌、陳時中引發的「打假針」爭議，李俊毅指出，為政者不要怕，該做的事就算遭到社會指指點點，只要是正確的決定就該去做。李強調，這一次雖然本來打算不公開，但後來也公開了，這個過程確實有瑕疵，但這個瑕疵是否如批評者所言的「作假」，他是認為應不至於，因為沒有必要去作這個假，就算作了也包不住，然不可否認整個處理過程確實是有問題的。

(中時新聞網)