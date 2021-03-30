民進黨立委賴品妤今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌對於威權象徵的清除進度，賴品妤質疑中央機關的威權象徵處理進度才11％，而公立學校威權銅像也還剩下很多；對此，蘇貞昌說廢除或更改不義象徵是他一輩子努力不會猶疑，但是現階段應優先團結國力，對抗中國大陸侵略。

賴品妤指出，她向促轉會調資料顯示，目前公共空間威權象徵處理或是同意處理的件數，中央跟地方處理都不到一半，中央總共575處，但是實際處理的才63件，大概只有一成，而公立學校威權銅像剩下還是非常多，她問蘇是不是能展現態度，處理威權象徵。

蘇貞昌以前南非總統曼德拉的故事作為例子，曼德拉執政後，曼德拉的黨想要把只有白人在打的橄欖球給廢掉，把制服給去除，但是曼德拉告訴他同黨人說，要讓南非站在世界看得見的舞台上，告訴同黨的，他們可以做到更好。

蘇貞昌說，民進黨已經執政，需要更有智慧、力量、團結一起往前走，他絕不會放棄廢除或更改不義遺址、不義象徵，但是當年國民黨有權力時，如何打壓臺灣人，今天民進黨有權力，應該思考如何讓這國家優先對抗要侵略台灣的中國大陸。

蘇貞昌強調，現在要「優先」對抗侵略者，所以要優先團結國力，他要賴品妤不必懷疑這些部會，每個部會有不同體質、淵源跟文化，促轉會「一步一步走，目標不變腳步不停，有天會達到」，此時台灣最需要是抵抗外敵，彼此諒解，凝聚力量來對抗疫情跟侵略。

促轉會主委楊翠表示，由於《促轉條例》沒有強制性，所以他們都是採取行政協商的方式，外界看起來速度會慢一點，但是無論教育部或是地方政府，都有經過內部討論再把決議跟促轉會做意見交換，這個過程就是社會對話、社會捲動的過程。

(中時 )