全台水情拉警報，行政院長蘇貞昌面對此問題，稱政府早有優先超前部署，否則早已經限水，資深媒體人謝寒冰接受《中時新聞網》訪問怒批行政院編上千億的前瞻基礎建設預算，卻執行不力沒有解決缺水的問題，而且越域引水計劃早在李登輝時代就開始推動，居然到現在還在講，痛罵蘇揆「張嘴就是謊言，拜託政府趕快做實事，不要再用這種欺騙人的手段」。
「什麼有政府會做事，有政府會騙人才是真的」，謝寒冰說，政府根本早在去年就應該要通知大家開始做一些節水的措施，結果什麼都沒做，一直拖到現在火燒眉毛了才來限水，竟然還好意思說政府有超前部署，簡直就是倒行逆施。謝寒冰也提到，蘇貞昌先前也自豪去年的清淤量為歷年最高，但其實是因為去年沒颱風水庫水位低，泥砂去化較易，所以才會出現如此的數據表現，「這麼簡單的道理，你真的當百姓都是傻瓜嗎？」
而針對蘇貞昌去年10月到石門水庫視察，談缺水也拿同緯度撒哈拉沙漠相比，謝寒冰狠酸蘇揆，「國中地理老師是常請假，還是你自己常翹課？」，撒哈拉沙漠缺水和台灣缺水根本沒關係，地球上同緯度的地方除了有沙漠還有平原、高山，地形、季風、海陸特性不同本會產生不一樣的氣候，希望蘇貞昌不要再胡扯，人民實在聽不下去。
(中時新聞網)
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