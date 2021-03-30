謝寒冰希望蘇揆不要再胡扯，人民實在是聽不下去了。

全台水情拉警報，行政院長蘇貞昌面對此問題，稱政府早有優先超前部署，否則早已經限水，資深媒體人謝寒冰接受《中時新聞網》訪問怒批行政院編上千億的前瞻基礎建設預算，卻執行不力沒有解決缺水的問題，而且越域引水計劃早在李登輝時代就開始推動，居然到現在還在講，痛罵蘇揆「張嘴就是謊言，拜託政府趕快做實事，不要再用這種欺騙人的手段」。

「什麼有政府會做事，有政府會騙人才是真的」，謝寒冰說，政府根本早在去年就應該要通知大家開始做一些節水的措施，結果什麼都沒做，一直拖到現在火燒眉毛了才來限水，竟然還好意思說政府有超前部署，簡直就是倒行逆施。謝寒冰也提到，蘇貞昌先前也自豪去年的清淤量為歷年最高，但其實是因為去年沒颱風水庫水位低，泥砂去化較易，所以才會出現如此的數據表現，「這麼簡單的道理，你真的當百姓都是傻瓜嗎？」

資深媒體人謝寒冰認為政府早在去年就應該要通知大家開始做一些節水的措施，結果什麼都沒做，蘇貞昌竟然還好意思說有超前部署。

而針對蘇貞昌去年10月到石門水庫視察，談缺水也拿同緯度撒哈拉沙漠相比，謝寒冰狠酸蘇揆，「國中地理老師是常請假，還是你自己常翹課？」，撒哈拉沙漠缺水和台灣缺水根本沒關係，地球上同緯度的地方除了有沙漠還有平原、高山，地形、季風、海陸特性不同本會產生不一樣的氣候，希望蘇貞昌不要再胡扯，人民實在聽不下去。

(中時新聞網)