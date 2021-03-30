疫情期間，政府為了振興經濟，向民眾發放1000元換3000元的「三倍券」，而三倍券在法定上的交易期限在去年年底截止，但商家在這段期間所收取的三倍券則須在今年3月底前進行兌領，行政院長蘇貞昌也在臉書提醒民眾，不要把手上的券放到過期了！

蘇貞昌今(30)日在臉書貼文表示，去年振興三倍券發放後，98%的民眾都有來響應，讓1000變3000，他並舉例自讚三倍券有效刺激經濟，成效佳。

三倍券的活動在去年底結束，蘇貞昌在文中也提醒目前手上仍有三倍券的商家，三倍券明天兌換截止，逾時不候！千萬不要忘記，否則心情不美麗！蘇貞昌更在臉書上貼出一張「換三倍券長輩圖」，希望民眾廣為流傳，不要因為一時疏忽讓手上的三倍券變成廢紙。

儘管蘇貞昌說得滿口好話，但三倍券對台灣在疫情期間所造成的經濟效益，仍有網友相當質疑，近日也有網在批踢踢發文表示「這些數據跟三倍券有甚麼關聯？」「真正的效益很難計算，還是別跟民進黨吵這個浪費口水吧」、「有小編、會作圖」、「黨有什麼政策是無效的？」「反正民進黨有網軍萬靈丹，洗一洗甚麼都有效啦」。

(中時新聞網)