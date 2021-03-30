因新疆人權及奴役問題，歐美國家及國際人權團體呼籲抵制明年北京東澳，外傳中方欲遊說台灣勿加入抵制行列，兩岸奧會今將登場，但陸委會被拒絕旁聽。行政院長蘇貞昌今說，中國用各種方法阻礙台灣的國際空間，只會增加台灣人民的惡感，無助兩岸關係的改善，日後會參考國際作法，也會有適當的因應。

蘇貞昌上午繼續施政總質詢前受訪批評，我們爭取國際空間，友善也積極參與國際各種活動，中國卻一直用盡各種方法，阻擋台灣參與國際，及各種自由、平等、有意義的參與，非常地不值得讓人看到一個大國負責任的態度。

接著，蘇貞昌表示，昨天帛琉總統說「你不能拳頭逼老婆愛你」，這說得好，他痛批，中國老是用各種方法，包括軍機繞台等，然後又阻礙台灣的國際空間，只會更增加台灣人民的惡感，對於兩岸關係的改善，並沒有幫助。

針對歐美國家及國際人權團體呼籲抵制北京東奧，綠委莊瑞雄呼籲台灣應加入抵制行列，蘇貞昌說，中國對於人權、軍事擴張、區域和平等，都讓世界不以為然，也很清楚知道，中國的國力增強後的所作所為，都對世界的和平、區域的穩定沒有幫助。

蘇貞昌還說，對於中國總總違反人權的作法，欺壓香港人民也深不以為然，日後會參考國際上的做法，也會有適當的因應。

(中時 )