政府採購AZ疫苗爭議不斷，國民黨立委鄭正鈐表示，最前線醫護人員僅8.37%，這凸顯了醫護人員對AZ疫苗明顯產生「疫苗猶豫」的現象，其他國家有多款疫苗可選，反觀台灣只有一個AZ疫苗可打，著實不合理。鄭指出，德國許多醫護人員都拒打AZ疫苗，不僅認為AZ疫苗是「次級品」，更有牙醫直接向德國衛生部長痛批，AZ疫苗是「最爛的疫苗」。

鄭正鈐昨日（29）在臉書發表文章《接種率僅8.37%，誰讓醫護人員只有AZ可打？》內文表示，AZ疫苗開打一週，目前一級風險的最前線醫護接種率僅有8.37%，醫護人員對AZ疫苗明顯產生「疫苗猶豫」的現象。醫護人員對AZ疫苗抱持觀望的態度，除了台灣疫情不緊急之外，對主要的原因是對AZ疫苗信心不足。鄭質疑：「為什麼其他國家有多個疫苗可選，台灣卻只有AZ一個選項，是誰讓醫護人員只有AZ可打？」

鄭正鈐指出，德國《Der Spiegel》雜誌在2月份報導，柏林護理師抱怨：「怎麼可以叫每天和病毒對抗、明顯具有高感染風險的人員施打保護效果較低的疫苗？」一名牙醫更向德國衛生部長直言：「我在做世界上最危險的工作，你不能給我最爛的疫苗！」鄭直言，德國許多醫護人員拒打AZ疫苗，認為AZ是「次級品」，但台灣醫護為什麼只有次級品可以打？

對此，鄭正鈐表示，「疫苗猶豫」是世界衛生組織公布2019年全球面對的10大健康威脅之一。醫護人員不僅是疫苗接種的優先群組，也是受信賴的疫苗訊息來源，但如果連醫護人員都在遲疑，一般民眾又豈會有信心？如果去年東洋代理BNT疫苗沒有破局，台灣就不會失去先取得疫苗的先機，如果沒有過多的意識形態與政治干預，醫護人員就不會只有AZ疫苗可以選擇。

(中時新聞網)