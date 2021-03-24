中廣董事長趙少康昨未現身接受國民黨中評委的聘書，形同趙參選黨魁之事流局。對此，國民黨主席江啟臣今天受訪表示，趙有他個人考量，都尊重他個人決定。至於趙未接受中評委的聘任，是否完全失去參選主席資格？江說，主席的選舉規定一切依照黨的規定與制度辦理。

江啟臣還說，當初決定聘趙少康為中評委，都是考量他過去以來在政治相關上的經驗與閱歷，能提供黨內建議與參考，這是顧問性質的工作，也呼籲NCC不該拿這個做為對特定人士的行政霸凌，這本就是顧問性質的聘任。

至於黨內傳出「拉趙卡韓」倡議，認為乾脆幫趙少康排除參選黨魁的障礙，以免前高雄市長韓國瑜參選會更難對付？江啟臣對此駁斥說，這完全是無中生有、空穴來風、子虛烏有的事情。

隨後，江啟臣強調，國民黨主席選舉的事，他尊重任何可以參選的黨員，尊重他們的決定與選擇，黨內民主就是把選務工作做好，維持黨務中立，黨內的民主與競爭，都應該正面看待，就是如此簡單與單純的事情，其他無中生有的事情也不必理會。

媒體詢問前主席洪秀柱將於27日舉辦兩岸路線論壇，江啟臣說，他有受邀，但因有其他行程無法參加，他會請大陸事務部主任左正東去參加。

談到藍綠今在衛環委員會因「疫苗採購調閱小組」提案，再度吵翻天，江啟臣首先感謝黨團委員一大早到衛環委員會集合，為了幫人民監督政府，黨團想盡辦法要有效地達到監督目的，但民進黨團22日卻動用強勢表決刪除上週會議議事錄，這是違反規定。

江啟臣強調，國民黨團在議事攻防上，都是依照立院議事規則，譴責民進黨團不應該不遵守民主原則與立院運作規定，呼籲民進黨應尊重民主與民意來接受國會監督。

(中時 )