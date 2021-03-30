針對國民黨邀請赴中常會「專題演講」，中廣董事長趙少康上午表示，中常會給他幾個時間點，他選4月28日，但他建議全程開放，黨中央說慣例是趙講話時開放、對談不開放，他還在爭取；他也回應媒體說，他去演講不會失控。

趙少康因開記者會痛批國民黨中常會「乾脆廢掉」，引發中常委反彈。中常委林金結在上周三中常會提案，建議邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」，24位出席的中常委全數連署。黨主席江啟臣裁示「研議可行性」，被中常委抗議，堅持通過，江才又裁示「本案通過」，指示議事單位邀請文字要中性，不要用「報告」，改為「專題演講」，至於趙來不來，尊重趙的決定。

趙少康當天隨即隔空回應他欣然接受，願意赴會，並說國民黨的確有很多應興應革的事，「我會有客人的禮貌，但該講的都會講」，也希望溝通過程全部公開。

據悉，如同當初派專人處理趙入黨之事，國民黨也派專人與趙連繫赴中常會演講之事。對此，趙少康今天受訪說，中常會給他幾個時間點選擇，4月7日清明節剛過不太適合，所以他選4月28日，但他建議全程開放，黨中央則說慣例是趙講話時開放、對談不開放，他還在爭取。

媒體詢問「是怕你失控嗎？」趙少康笑說：「我失控？我怎麼會失控？我不會失控，我失控頭二十分鐘就失控，怎麼會後半個鐘頭失控？沒有人會失控，我相信中常委也不會失控。」

(中時 )