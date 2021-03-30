韓國瑜考慮選黨主席？ 趙少康鬆口表態：若他出來我就挺！

【LIVE直播】趙少康為在美亞裔安全請命 並說明赴國民黨中常會進度

中廣董事長趙少康不具參選國民黨主席資格，參選機率已趨於零；外傳高雄市前市長韓國瑜可能參選黨魁，趙少康上午受訪時說，現在看起來自己似乎不太能選，「如果韓國瑜出來，我就挺他，道義上也要挺，怎能不挺呢？」

至於韓國瑜要不要選，趙少康透露，兩人有通過電話，「我有問他若我不選，你要不要選？韓說『我現在支持你選，我怎麼能表明我要不要選？』」他認為韓的意思可能是「如果趙不選，韓再考慮要不要選」，現在看起來自己似乎不太能選，沒有入黨1年的資格，如果中常委不給他選，他也沒辦法，這部分再看看。

至於韓國瑜若參選，是否挺韓？趙少康說，韓出來他就挺韓，道義上也要挺，怎麼能不挺呢？

至於是否會支持其他人？趙少康說，現在被點名要參選黨主席人中，只有江啟臣說要連任，等其他人都表態再說。他說，他會對國民黨提出一些應興應革的事項，例如改革中常會等，「誰能支持我的主張、貫徹我的政見，我能考慮支持他」。

(中時 )