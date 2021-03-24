副總統賴清德出席「世界台灣商會聯合總會第27屆第2次理監事聯席會議開幕典禮」(總統府提供)

新冠肺炎疫情肆虐全球，但台灣表現亮眼。副總統賴清德今天表示，面對這次疫情，蔡英文總統「一手防疫，一手拚經濟」。台灣今年經濟成長率預估將達4.64％，這是2、30年來首次超越中國大陸的發展，與2000萬人口以上的國家比較，台灣排名第一。

世界台灣商會聯合總會23日到24日在台北圓山飯店舉行第26屆年會，賴清德今天出席致詞時表示，面對這次疫情，蔡總統是「一手防疫，一手拚經濟」，在防疫方面，到目前為止，國際社會都不約而同肯定臺灣的防疫非常成功。

此外，他說，目前國內已經進入施打疫苗的階段，政府採取國際採購及國內研發等兩個策略也都進行相當順利，「我們用疫苗維護國人健康，未來不會有問題」。

至於經濟部分，賴清德，在大家共同努力之下，去年的經濟成長率是3.11％，預估今年經濟成長率更可高達4.64％。在這一波疫情當中，由台積電領軍的半導體產業，也展現出我們在國際社會上的重要性，反映出國際社會對台灣的重視。

賴清德不忘列舉他在其中扮演的角色，強調從前行政院長林全到他本人，以及現任行政院長蘇貞昌努力之下，一棒接一棒，改善台灣投資環境，並鼓勵台商回台投資，現已發揮效果。到目前為止，台商回台總投資金額將近1兆2000億元，預估將創造10萬個以上的就業機會。

他指出，政府非常重視經濟發展，同時也非常重視青年創業，包括國發會提出100億元的天使基金，行政院加碼600億元的青創貸款，預計之後還會推出「台灣創新板」及 「戰略新板」，就是要幫助年輕人創業，以及「六大核心戰略產業」能夠順利地上市、上櫃。

他鼓勵海外年輕人回到台灣，或在海外參與台灣創業的行列。並表示，海外年輕人具備了台商創新冒險的精神，如果能與台灣新創行業聯合在一起，「相信可以創造雙贏的局面」。

(中時 )