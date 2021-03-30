帛琉總統惠恕仁親自宣傳觀光。（趙雙傑攝）

旅遊業者前來設攤，搶第一波商機。（趙雙傑攝）

台帛旅遊泡泡首發團將在4月1日下午出發，帛琉總統惠恕仁今受訪時，對於能產生這個旅遊泡泡，再三感謝美國，並期待4月1日，班機可以坐滿滿。

惠恕仁今與副總統賴清德、外交部長吳釗燮等人一同出席「帛台旅遊泡泡啟動儀式」剪綵。惠恕仁致詞時，充滿對美國的感謝。

他說，今天這個泡泡要不是有美國的幫忙，也是沒有辦法產生的；也是透過跟美國這樣的夥伴關係，一起解決諸多問題，也有賴美國神速行動接種計畫，才讓帛琉有近一半的人口已經接種第一劑疫苗，到四月中，也會開始接種第二劑。

他還說，也是美國的協助，讓人民開始有信心，雖然帛琉一直對台灣人民及疫情控制有信心，但是大家應該可以理解，帛琉是完全沒有疫情，所以總是會比較擔心一點，「但有賴我們衛生部及衛服部努力下，還有在疫情期間，提供抗疫物資，才能進一步確保安全」；他非常期待4月1日，班機可以坐滿滿。

惠恕仁說，帛琉和台灣一樣是個小島國家，但希望大家都能來帛琉享受豔陽、漂亮的海灘、美麗的魚群以及沒有尖牙、很友善的鯊魚，歡迎台灣民眾來玩。

目前台灣民眾前往帛琉旅遊，仍需在機場採檢；惠恕仁表示，他也採檢過，感受「不太舒服」，但為了兩國人民的健康安全著想，必須要小心謹慎，但他也保證，正因為如此，所有旅客到帛琉後，都能忘卻這些，只剩下笑容。

【LIVE直播】台帛旅遊泡泡啟動儀式

(中時 )