【LIVE直播】國民黨中常會決議 趙少康最新回應｜2021.03.24

重回國民黨的中廣董事長趙少康近日猛烈批判國民黨中常會，引來中常委們反彈，今天中常會上由身兼政策會副執行長的中常委林金結領銜提案，邀請趙少康到中常會來進行交流。稍早，中常會已通過該案，趙少康也將於4點半對外說明。

趙少康日前開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，從故總統蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，明知有問題卻鄉愿不肯動。針對趙少康近來諸多批判，國民黨中常委林金結下午在中常會提案，建議邀請趙到中常會進行專題報告。

該項提案說明為，「有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言與批評，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考」。

林金結在中常會前受訪表示，趙少康要選主席，但受限於一年黨齡不能選，可以回常會跟常委做交流，讓大家知道趙少康要怎麼跟一起打拼。

林金結說，為了黨的改革國民黨中常會要不要留下，或是改成趙建議的15席，現在24位常委都簽名連署，邀請趙少康前來專案報告，代表大家竭誠歡迎趙到中常會來，針對能不能參選、如何讓國民黨浴火重生、中常委到大陸做生意認為不妥等等議題，全部在中常會上來討論，若常會中決議，全代會通過中常委不能在大陸有生意，這也可以提，就讓趙把話一次在常會內說清楚。

稍早，這項提案已經在中常會通過，趙少康也預計在下午4點半對外公開回應，此外，趙少康將於26日偕同前主席郝龍斌、前環保署長魏國彥一同召開「台灣水荒：從從臨渴掘井到未雨綢繆」環保論壇。

(中時 )