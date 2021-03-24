江啟臣對邀趙少康到中常會的提案，原裁示研議，後改為通過。（陳怡誠攝）

中廣董事長趙少康開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，中常委應從35人減為15人。國民黨中常委林金結下午中常會提案，建議邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」，獲 24位中常委連署，黨主席江啟臣原本裁示「研議」，被中常委侯彩鳳抗議「那麼多人連署了」，江立即改裁示「通過本案」，並指示議事組邀請文字要中性，不要用「報告」；後來決定改為「專題演講」。至於趙要不要來，尊重趙的決定。

身兼政策會副執行長、中常委的新北市議員林金結發動提案「建請邀請趙少康先生至中央常務委員會議進行專題報告案。」提案說明為「有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言與批評，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考。」

此案至今天下午開中常會，共獲24位中常委連署。與會人士指出，在林金結作完提案說明，並解釋連署情形後，中常委沈慶光肯定林金結將提案文字修正的較溫和；中常委謝坤宏則說有意見應在黨內溝通，不應在外面開記者會批判，並主張「既然可以邀趙少康來，其他可能的黨主席候選人朱立倫、韓國瑜，甚至侯友宜，都可邀請來中常會專題報告。」

據指出，江啟臣原本裁示「請議事組研議」，中常委侯彩鳳立即異議說，「我反對，這個案子已經這麼多人連署，主席應該要通過；至於趙先生來不來，是他的自由。」

江啟臣立即改口裁示「那就本案通過」，但也提醒邀請文字要斟酌中性，不要「報告」字眼；侯彩鳳又說本來就是邀請「專題演講」，要座談也可以。

文傳會主委王育敏會後轉述說，會中決定要邀趙少康專題演講，趙少康來不來就尊重他的決定。

據悉，雖然國民黨中央不樂見中常委與趙少康「纏鬥」，但也擋不住中常委要請趙「報告」的氛圍，最後中常會通過改為「專題演講」。此外，今天出席的中常委幾乎都連署提案，但也有中常委私下表示，其實不必再為趙少康搭舞台，繼續消費國民黨，只不過大家都連署，他不好意思不連署。

(中時 )