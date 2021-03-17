中廣董事長趙少康日前回歸國民黨，並明白表示「回來就是要選黨主席」，更直言真正目標是2024年的總統大選，引發議論；而國民黨智庫副董事長連勝文則拋出「專職黨主席」的概念，他日前接受媒體專訪時也表示，如果未來黨主席仍無法跳脫個人，那國民黨一定完蛋。

連勝文接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，自己在表態積極考慮參選黨主席後，頻繁與地方黨部互動交流，他認為，未來黨主席不能只是眼光僅侷限於台北、西裝筆挺、滿口國家大事，應要更接地氣、接觸更多元的團體，了解全國各地基層的需求。

連勝文也直言，雖然趙少康目前尚未確定是否有資格角逐黨主席，但未來的黨主席必須「無私」，而非僅將眼光放在2024年的總統大位，若未來黨主席無法跳脫個人，那麼一定完蛋！連勝文也建議，趙少康應該走出長輩圈、「戰情室」的好友圈，否則無法洗清外界對她與年輕世代脫節的疑慮，在節目上知識藍的形象也不容易接地氣。

國民黨主席今年7月改選，熱門人選漸漸浮出檯面，包括前黨主席朱立倫（上排左起）、現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、國民黨智庫副董事長連勝文、前台北縣長周錫瑋（下排左起）、孫文學校總校長張亞中、前高雄市長韓國瑜。（合成圖／資料照、摘自周錫瑋YouTube）

連勝文表示，在趙少康宣布要參選黨主席那段期間，他自己也與韓國瑜見了面，對於黨內的現況也有所討論；連勝文指出，自己與韓、朱等人對於國家發展方向的想法都差不多，只是在執行、做法上有所不同。

(中時新聞網)