國民黨主席7月改選，智庫副董事長連勝文先前表態，將考慮參選。對於國民黨中央有人預估，連勝文若參選黨主席實力僅3％，甚至傳有連陣營人士喊話，連與江啟臣「1對1對決必勝」。連勝文今（21）日受訪時表示，「我的陣營沒有這樣講」，至於黨中央刻意打壓、惡意嘲諷，對他來講是非常小的事情，就像蚊子叮一樣沒有感覺。

媒體詢問參選黨主席意願的考慮進度，連勝文強調，這不是由上往下的做法，應該是由下往上，也就是說，不能只有告訴基層黨員你要怎麼做，而是他們認為黨要怎麼走，因此基層黨員的意見很重要，能透過面對面交流，了解廣大基層支持者希望黨的方向是什麼，這不能忽略。

有關2022及2024大選，連勝文表示，國民黨有非常多優秀的總統候選人，但如果只想到2024，可能就不會有2022，所以必須先把2022做好，不能只有想到總統、想到自己，應把黨的利益跟參選人放在優先。

記者追問，朱立倫、韓國瑜似乎有意合作。連勝文說，只要大家理念相近、做人講誠信，做事的方法對，每個人都可以合作，「我們本來就是同一條船上的人」，在這種前提下大家都可以合作。

李彥秀（右）因到朱立倫（左）臉書留言，被指倒戈、有歸隊意味。連勝文稱，大家都是朋友。（合成圖／資料照）

國民黨副秘書長李彥秀因到朱立倫臉書留言，遭指博聲量、倒戈，或有歸隊之意。連勝文表示，李彥秀的朋友很多，兩人也是朋友，也曾並肩作戰，不認為這是什麼倒戈不倒戈，本來大家都是朋友。

至於黨主席聲量，連勝文再次強調，黨內選舉重點是黨員，誰適合作黨主席是由黨員決定，黨員才是決定黨未來方向最重要的人，所以必須了解黨員的想法，何況聲量有時候是自己創造出來，有人是找槍手做出來，這對黨內選舉的影響率有限。

國民黨中央有人預估，連勝文若參選黨主席實力僅3%，並傳出連陣營人士反嗆，連勝文與江啟臣「1對1對決必勝」。對此，連勝文澄清，「我的陣營沒有這樣講」，而面對這種黨中央刻意打壓、惡意嘲諷，如果因為這樣自亂陣腳、沉不住氣，未來要怎麼領導這個黨？所以這對他來講是非常小的事情，就像蚊子叮一樣沒有感覺，不會為了這種事情有什麼反應。

此外，聯訪進行到一半，突然有人叫罵「廢話那麼多」，連勝文先瞪大眼睛指向自己，以為說錯了什麼，後來才發現是現場記者爆發小衝突，他隨即笑說，「我以為你說我廢話太多，我打算要往後走」。

採訪中突有人喊「廢話那麼多」，連勝文疑惑並指向自己。（圖／摘自中時新聞網直播畫面）

(中時新聞網)