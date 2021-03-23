台灣民意基金會今公布最新民調，與會者唯一藍營的國民黨前立委林郁方面對民調及與會其他來賓「唱衰」國民黨，忍不住發言，林郁方表示，民進黨在過去幾年非常有效的對媒體控制跟壟斷，中天說關台就關台，全世界民主國家或是少見；國民黨在宣傳上吃盡苦頭。

這場記者會與會的蘇煥智、林忠正及主持人游盈隆都是民進黨出身，由於台灣民意基金會最新民調顯示，國民黨政黨支持度不到20％，面對與會者的「建言」，林郁方忍不住，「你們今天好像是在批判國民黨。」

民調結束，記者會結束前，林郁方終於把話全宣洩出來，「我的感覺是這樣」，現在國民黨真正的支持度比較像是以前的民進黨，民調都不是非常高，可在投票的時候，開出來的票都比他真正的民調高出很多。

他說，國民黨現在很多人變得非常消極，那有不同的原因，有些人是恨鐵不成鋼，國民黨好像也都沒有一個強有力的領導，好像沒有提出一個這個強力的對抗民進黨的策略，支持者很失望。基本上這些人還是支持國民黨，只是做民調時會變成中性選民。

他話鋒一轉，另外一個的確要承認，民進黨在過去的幾年是非常有效的對於媒體控制跟壟斷，中天說關就關，全世界民主國家或是少見，所以這樣的一個結果就是，藉著媒體的宣傳，國民黨是吃盡苦頭。

他舉例，「你看這個南部的王姓立委的事情，這幾家綠色的電子媒體幾乎完全沒有，這就知道，我們的媒體是怎麼樣被強有力的控制在民進黨手上」，宣傳是一個很重要的事情，在宣傳上，國民黨就居下風。

他說，另外就是所謂的查水表。也讓很多膽子不是很大的國民黨支持者，做民調時畏畏縮縮。

他認為，國民黨在前年地方選舉大勝的，一年以後全國性的選舉大敗，民意的轉變當然是所謂的兩岸的問題，所以國民黨的確在兩岸布局上要非常謹慎小心，宣傳的方法那些要改變，在兩岸關係上真的要一個比較更深層的思考。

他不以為然說，很多人的確把國民黨描繪成就是統派、親共，「其實我可以跟各位講國民黨，百分之九十九是中華民國派」；是對台獨不滿，可是對中共並不放心，「我們在跟中共鬥爭的時候，民進黨還在娘胎都還沒有出世呢！」

游盈隆則說，從民調數據來看，中天的報導確實帶起全國性的的韓流，關掉中天，避免韓流再現，從結果來看，當然是這個樣子，的確是有這種現象。

他緩頰說，這只是暫時性啦，他會不要講死，就有這樣一個趨勢。

隨後卻又補上一句，「目前情況看起來，趙少康挹注也沒有什麼幫助」，趙或許短期間有幫助，可是長期來看沒有幫助，這個是一個有意思的一個公共議題。

(中時 )