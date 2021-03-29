3月29日是青年節，但現在大多青年卻不知其由來，適逢黃花崗起義110周年，空軍退役上將、中華民族團結協會名譽理事長夏瀛洲28日受訪表示，外國勢力在台灣搞分裂，是因為非常害怕中華民族統一，他認為，大陸執政黨已經不是從前「文化大革命」的樣子，現在正在實踐「三民主義」，每年也都紀念孫中山，兩岸可以從信仰孫中山的方向走。

3月29日是青年節，但現在大多青年卻不知其由來，國民黨青年團副團長何元楷表示，青年節又稱「革命先烈紀念日」為紀念黃花崗之役中犧牲的86位先烈，當時參與者均是青年，對於國家有信仰、理念，這樣的「革命精神」，是值得現在年輕人效仿的。

前國防大學校長、退役上將 夏瀛洲。（本報資料照片／李安邦攝）

夏瀛洲接受港媒《中評社》專訪，他說，110年前的今天爆發黃花崗72烈士起義，但現在知道這段歷史的人卻越來越少。他認為，一個國家要團結、要向心，首先必須要先認同國家、認同民族。但在台灣執政的民進黨卻大行其道搞「去中國化」，這是非常不應該的。

他認為，國民黨高層應該團結黨內一致對外，不是鬥來鬥去，不是和民進黨搞分裂，現在也看不到「三民主義」做為中心思想，跟著抱外國人大腿，兩岸事務不能自己解決嗎？

對於大陸執政黨觀感，夏瀛洲說，現在的共產黨已經不是從前「文化大革命」的樣子了，現在他們正在實踐「三民主義」，且大陸領導人每年在重要慶典上都會提到孫中山。孫中山是兩岸最好的通路，大家都信仰孫中山，這是兩岸應該走的方向。

(中時新聞網)