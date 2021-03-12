民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係，外遇疑雲純屬誤會。因傳出顏房是與女性友人合買且過去從未傳緋聞，故日昨更有粉專推測顏應為女同志。媒體人「逆風的烏鴉」認為，這個論點看似是聲援，其實是「棄車保帥」，想用顏的政治生命護航民進黨和王的名聲。

臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」10日發文，從顏若芳房產與女性友人合買、顏外型與講話方式、被拍攝到照片與王定宇無親密互動等方面，推測顏為女同志的可能性很大。「逆風的烏鴉」11日發文直言，將顏導向女同志的論調，「你以為是聲援，其實是棄車保帥」。

「逆風的烏鴉」表示，王定宇的租屋事件，出來護航的還不少。最主要的論點，還是說根本沒拍到什麼關鍵證據，連牽手都沒拍到，但老實說這種護航很弱，都拍到在一間屋子同進同出了，還需要什麼牽手？可以回家關起門來做的事，何須在外面做？然而「莫羽静與她的墨水故事」這篇推測顏若芳是女同志的文章，論點卻可謂另闢蹊徑，甚至沒有什麼可攻擊的空間，也無法證明真假，同時還能為兩人緋聞解套。但這個說法，表面上看來是在幫顏的忙，實際上卻是切割甚至是棄車保帥，是有可能斷絕顏的選舉之路的。

「逆風的烏鴉」強調，他對同志沒有什麼意見，而且他是認同同婚和多元成家的。但他這麼想，不代表選民都這麼想，二年多前的公投，其實就印證他這個說法：在選民當中，是有很大一部分不願意接受同婚或同志的；而且，這種情況，在越傳統的選區，越是如此。全台北「選民最傳統」的選區，不是中山區就是萬華區，顏的選區就是中山、大同區，姑且不論她是不是真的是女同志，幾乎可以判定，出櫃這件事，對她的選舉不會是加分。

「逆風的烏鴉」指出，顏若芳最大的賣點就是「美女牌」。要打這種牌，基本上要有兩個元素：第一個是年輕貌美，第二個是單身；就算不是單身，也會對自己的感情非常低調。其實這也解釋了這篇文章裡提到的，為什麼顏過去沒有什麼緋聞傳出。美女牌吸引的，就是豬哥票、阿宅票。她們的市場區隔，和偶像明星很像，很重要的賣點就是給TA（Target Audience，目標受眾）「想像空間」。但如果她是女同志，又有了伴侶，主力來源的豬哥票恐會大量流失。何況第二任選舉時，顏就已經證明美女牌不再完全管用；如果「女同志說」是真的，對她未來要重新投入選舉，當然不會是好事。

此外，「逆風的烏鴉」也指出，顏若芳如果真的是女同志，不願公布一定有她自己的想法，不論是基於政治或者家庭或其他因素，這粉專幫她「強行出櫃」，除了有道德疑慮，其實也是給顏壓力，是不是真的要用這招解套。

「逆風的烏鴉」強調，假如顏若芳用這招，緋聞事件應該可以解套，但未來要回到中山、大同區選市議員就更不容易了。所以他認為，這粉專表面上是在幫顏，其實是在切割或棄車保帥，是在用顏的政治生命，護航民進黨和王定宇的名聲。

文章一出，網友紛紛回應：「自己愛同居不要什麼都扯到同志族群好不好？不要出了事情又硬要扯同志身分來當保護傘，同志族群不是讓你拿來亂消費的」、「挺同的目的，是隨時可以借用同志身分在兩性關係裡當方唐鏡嗎？」「果然是專業的選舉政黨，這一招都能想到」、「不愧為專業的中央側翼，如果我是綠的，應該就信了」、「黃捷還是有豬哥票，所以你不對」、「所有的緋聞，犧牲的總是女性，婦權團體沒啥要表示嗎？」

(中時新聞網)