民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係。前台北市副市長李永萍痛批，事件爆發後「陰謀論」甚囂塵上，但王、顏兩人高調的行為，根本不可能是被陷害或造假，反而是拋出「陰謀論」的親綠媒體動機令人懷疑，恐怕是王自導自演想藉以脫身。

李永萍10日在政論節目《少康戰情室》表示，王定宇桃色事件爆發後，有人放出「派系鬥爭」消息，這完全是在幫王解套，因為若真是派系鬥爭，應該要有人刻意把王帶到聲色場所，然後營造出王喝得醉醺醺、對女性有進一步接觸的狀況；為使出「美人計」，有時甚至要對當事人下藥，再硬塞一個女人過去，這種精心策畫出的「假象」，顯然與此事件呈現出來的氛圍截然不同。

李永萍強調，王定宇跟一個小他17歲、曾任大同區議員的公眾人物女性去「分租」，而且每天還跟這個女性一起出門甚至一起上班，一週高達四、五次且還持續好幾個月，根本不必扯到派系鬥爭，因為顏若芳隨便一個鄰居都可能察覺有異，即便全台灣不見得人人認識王，但大同區的人普遍都會認識顏，何況顏還曾獲選「政壇十大美女」，本身就具有高知名度與曝光度，兩人行為毫不避嫌還去扯「分租」，這種說法去問路人，路人都會笑死並反問：「你在侮辱我的智商嗎？」

不僅如此，李永萍指出，王定宇這件事荒唐到讓她都懷疑別有目的，是否真的家庭不愉快，想藉此脫離婚姻？若王自己不做出這樣的事，那又有誰能陷害他呢？而且最詭異的是，親綠媒體們通通拚命在宣傳「陰謀論」，讓人質疑背後目的到底為何，甚至扯出是台南市市長黃偉哲怕自己連任不順，所以對王使出「陰黑手段」，也有人扯到民進黨立委陳亭妃，但這一切沒有證據的揣測，歸因都在王自己不該做出這樣的事。

(中時新聞網)