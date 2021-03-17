民進黨立委王定宇爆同居緋聞，事件延燒多日，昨（16）日王定宇針對爭議點一一說明，並提出4個抱歉，除了對太太、家人很不好意思外，影響到同黨發言人顏若芳及其家人、占用媒體資源也很「歹勢」。

王定宇在政論節目《鄭知道了》表示，關於租房事件他有4個抱歉，第一個，讓支持他的朋友擔心很不好意思；第二個，不管是太太、丈母娘、親戚或小孩被騷擾，也很不好意思；第三，顏議員跟她的家人應該也蠻不好過的，一個女孩子被酸民寫成這樣，覺得過頭了；第四，這陣子媒體資源都砸在這，也讓他覺得很不好意思。

王定宇遭爆與小自己17歲的同黨發言人顏若芳同居，引發軒然大波。(合成圖／本報資料照)

至於太太得知後的反應，王定宇說，太太第一時間當然是不爽，要在外面租一個空間她知道，可是媒體去操弄她媽媽，甚至寫一些亂七八糟的，什麼她10年前、20年前怎麼樣，那幾乎都不是真的，說什麼助理、小三，寫一堆污辱人的話且不用查證，親友看到問她，她當然會不高興。

主持人鄭弘儀追問，兩人有吵架嗎？太太有哭嗎？王定宇表示沒有，當時有跟太太說周刊要寫這件事，太太則要他好好說明。王定宇說，太太是見過風浪的人，當年被威脅生命都見過了，但這件事不可能讓她愉快，覺得困擾、委屈。

王定宇也提到，不太希望家人站出來，一方面保護他們，二方面以這一個禮拜媒體報導的方式，站出來只是讓他們找到更多理由修理你，「那不是我對待家人的方式」。

不過，王定宇也坦言，確實孤男寡女不應該生活在同一個空間，是不妥的，當初租的時候是告訴他那是一個閒置的空間，且屋主不是顏若芳一個而已。

王定宇坦言有該檢討的地方，但也不是推說是陰謀論、要把他鬥垮什麼的，講什麼市長選舉，縱使沒有這個，難道政治上沒有競爭嗎？政治上沒有計謀嗎？他強調，這件事情的原貌就是租屋。

(中時新聞網)