歐盟27個成員國於當地時間22日在外長會議上同意，就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國官員及1個實體，這是自1989年六四事件後、即32年來，歐盟再制裁中國。中方也即刻對歐盟進行反擊，宣布對歐洲10名人員和4個實體實施制裁，中歐對峙氣氛顯著升溫。

綜合外媒報導，歐盟決定對4名中國官員與1個實體，實施旅遊禁令與凍結資產等制裁，被制裁人士分別為前新疆政法委書記朱海侖，新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，以及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，至於被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。

這是歐盟自1989年天安門事件對中國實施武器禁運以來，首次針對中國實施制裁。中國目前是歐盟的第二大貿易夥伴，2020年12月底雙方才達成中歐投資協定。

歐盟今次是利用2020年底通過的歐盟版「馬格尼茨基法案」，制裁涉新疆人權議題的中國官員。歐盟曾於2021年2月首次動用「馬格尼茨基法案」，制裁拘捕俄羅斯反對派領袖納瓦尼的俄羅斯官員。

面對歐盟的制裁，中方也在第一時間以強烈措辭提出反制。中國外交部官網22日晚間公告，歐盟基於謊言和虛假資訊對中方個人和實體實施單邊制裁，抨擊歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

中方並宣布，中方決定對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁，包括：歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚，歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

中方強硬表態，敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。

(工商 )