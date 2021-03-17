美股收盤漲跌不一，科技股相對強勢；台積電(2330)除息開高後壓回，持續壓抑指數，但鴻海(2317)集團強攻，航運的陽明(2609)、華航(2610)等續攻，台股指數在平盤附近震盪，但個股表現頗佳。

市場靜待美國聯準會（FED）將要公佈利率決議與發表談話。經濟數據方面，美國2月零售創2020年4月以來最低，並遠低於市場預期。道瓊工業指數跌127.51點或0.39%，為32825.95點。那斯達克指數漲11.86點或0.09%，為13471.57點。標普500指數跌6.23點或0.16%，為3962.71點，最高漲至3981.04點，盤中一度又創歷史新高。

台積電(2330)今天除息，開盤612元，漲1元，但隨後股價翻黑，最低跌4元為607元，暫呈現貼息，也壓抑台股早盤上攻力道。

鴻海發展電動車題材續受到買盤青睞，集團股全數上攻，廣宇(2328)漲勢再起，鴻海成為帶領台股人氣之所在，與鴻海合作電動車之裕隆(2201)同步上攻。蘋果股價強勢，供應鏈包括股王大立光(3008)表現亦穩健。

航運的陽明、華航等續攻。前2月績優的中鋼(2002)表現亦穩。

台股今日金融股熄火，但電子在鴻海等力撐，早盤台股多在平盤以上狹盤，指數空間不大，個股表現佳。

美東時間16日，美聯準會(FED)開始為期兩天貨幣政策會議，隔天17日FED主席將會公佈利率決議與發表政策聲明，成為外界關注的焦點。

(時報資訊)