美股全面上漲激勵台北股市今(23日)開高走高，一度漲逾百點，並攻上16300點，盤中櫃買指數創高後翻黑，拖累大盤震盪盤跌，回測16200點，終場集中市場加權股價指數以16177.59點作收，下跌11.63點，台積電雖一度重新回到600元，來到603元，可惜曇花一現，收盤收在594元，上漲1元。

台股加權股價指數以16250.20點開出後，指數開高走高，漲逾百點，並攻上16300點，最高來到16351.38點，台積電開盤上漲4元，開在597元，並發動攻擊，重新回到600元，最高來到603元，聯電最高也來到49.65元，帶領大盤往上攻高，國泰金也因現金股利可望增加，率金融股攀升，金融指數漲逾7%。

周一美債殖利率下滑，並傳出拜登政府擬再推出3兆美元的新刺激計畫，美股四大指數全面上漲，道瓊工業指數收盤上漲103.23點，以32731.20點作收，以科技股為主的那斯達克指數終場勁揚161.34點，漲幅1.23%，收在13377.54點，標普500指數收盤上漲27.49點，收在3940.59 點，費城半導體指數收盤上漲66.18點，收在3077.55點。

法人表示，有別於去年台股是走科技股獨強的格局，預計今年將是多元的一年，電子、金融、傳產族群都有機會表現，建議選股優於選市，個股汰弱留強，留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、鋼鐵等。

(中時新聞網)