王定宇現身記者緊追不放 連2次被攝影機撞竟爆神回應

神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

民進黨已婚立委王定宇因和同黨發言人顏若芳爆同居疑雲，多日登上媒體版面，王定宇17日上節目拋出4個道歉，坦言太太的確有不高興，也對顏若芳很不好意思，被問及是否只有主臥有衛浴設備，他也解釋，其實有兩套衛浴設備。對此，媒體人韋安看完節目有了「最新發現」，直言，果然是綠營戰將。

王定宇16日上政論節目《鄭知道了》表示，關於租房事件中，屋內格局也引發各界熱議，先前曾瘋傳王定宇租屋處僅主臥室有一間衛浴，懷疑是否與顏若芳共用一間廁所？對此，王定宇說，網路上號稱有一個達人，「那個根本不對，都亂講一通」，倒是有一個網頁，指出有4種格局，王定宇解釋，租屋處的空間很簡單，打開大門走進去，左邊一間、右邊一間，且廁所有兩間，「是套房」。

對於王定宇一番說詞，韋安17日在臉書貼文表示，王定宇上談話節目揭秘，原來分租的房間有兩套衛浴設備。怎麼不早說？難道是「誘敵深入，一舉殲滅」嗎？果然是綠營戰將，玩死大家。

網友紛紛留言「看配置圖可以挖出兩套衛浴？管委會要去了解一下了」、「同進同出有啥好解釋的」、「好奇怪的房東，女房東牠怎麼會挑男姓房客呢？根本不符合邏輯」、「他的意思，他家裡還有兩個門兩個通道」、「鬼才信，政治人物的常性」。

最新發現： 王定宇上談話節目揭秘，原來分租的房間有兩套衛浴設備。 怎麼不早說？難道是「誘敵深入，一舉殲滅」嗎？果然是綠營戰將，玩死大家。 由韋安發佈於 2021年3月16日 星期二

(中時新聞網)