【愛傳媒黃珊珊專欄】最近是台北市各地的花海大爆發，從杜鵑花到玫瑰花展，接下來就是竹仔湖海芋及繡球花，在城市裡可以賞花是台北市特有的夢幻優勢，其他首都城市很難看到！

台北市一直是上天眷顧、得天獨厚的地方，我們可以半小時內到山上看城市全景，一個小時內可以看到海，現在台北的空氣品質已經跟美國相近，空汙改善很多，綠能與環保永續政策繼續推展下去，雖然能源政策大多由中央決定，台北市的目標是2030年做到碳排減半！

台北市也是少數城市在半小時車程就可以泡溫泉的地方，台北市有十二個行政區，但絕不只12個特色地點，每一個行政區都有自己的歷史與故事，每一個叫得出地名的地方都有自己的文化底蘊，五分埔、南機場、大稻埕、寶藏巖、關渡、貓空、東湖、大直、艋舺、社子，它們的價值都已經超越行政區的範疇，設市百年，市民在台北找出一百個點，訴說這城市百年來的故事與價值！

我從去年底陸續去訪問了幾家百年老店，做成影像紀錄，因為，在這城市能屹立百年的店家一定有它的獨到之處，我想把他們的故事與精神傳遞給這座城市的市民，大家生活在台北，我們一起享受百年來的進步與驕傲，所以，台北市，會一直進步不會停歇。

不管你從哪裏來到台北市，我們都是驕傲的台北人，更是驕傲的台灣人！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)