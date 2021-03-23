2021智慧城市展23日開幕，台北市長柯文哲大力宣揚北市拿到3項優勝獎，建議台灣在疫情後，迫切要做數位轉型，桃園市長鄭文燦意有所指說，得獎不是唯一目地，最重要的是要好用、能解決問題、帶來新的方便，高雄市長陳其邁更拿出中央研發的居家檢疫系統，強調還沒有第2個國家可以複製，似乎在打臉柯文哲所說的數位轉型，讓開幕會場上充滿火藥味，頗有綠白較勁意味，也有些許綠圍勦白的氛圍。

今年由台北、桃園及高雄與台北市電腦公會共同主辦智慧城市展，吸引250家廠商、10縣市共1000個攤位參展，今早開幕式暨頒獎典禮，蔡英文總統、柯文哲、鄭文燦和陳其邁皆有出席。

首先由柯文哲致詞，他表示，北市府今年有拿到3個優勝獎項，包括自駕巴士、社會住宅智慧建築產業及智慧水表，這世界經過疫情後，不管是經濟或生活方式會和過去不一樣，經歷防疫、紓困與振興，但正確的講法應該是防疫、紓困與轉型，台灣在疫情後，迫切要做數位轉型。

柯文哲指出，台灣在ICT產業本來就很有實力，但如何在後疫情時代面對新的局面，在轉型過程促進產業升級是這次展覽最重要目的。

接著鄭文燦致詞說，各城市努力推動智慧城市各種應用，有3個層次涵意，包括城市智慧治理、智慧產業、智慧生活，在推動過程都得了很多獎，但得獎不是唯一目地，最重要要好用、能解決問題、帶來新的方便，另外也要讓市民感覺到智慧城市有價值。

最後，陳其邁致詞強調，疫後台灣實力就是數位轉型，去年中央花近1周時間完成居家檢疫系統，到目前為止，全世界還沒有第2個國家可以複製第2套，這個就是台灣的軟實力。

陳其邁說，在這次疫情中opendata讓全世界各國家稱讚台灣防疫成就，不只這些，還有研發老藥新用選用平台、X光診斷新冠肺炎、社交距離APP，這就是台灣很厲害的一個地方。

(中時 )