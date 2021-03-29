桃園市長鄭文燦29日赴桃園市忠烈祠主持春祭，相信這些生命的典範將永遠留存在人間。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日赴桃園市忠烈祠，主持春祭，他表示，桃園忠烈祠至今已奉祀289位烈士英靈，除供奉先烈之外，也祭拜因執行勤務而不幸殉職的軍警、消防等人員，他提到台灣經過很多考驗，每次考驗都展現台灣的韌性，相信這些生命的典範將永遠留存在人間。

鄭文燦一早出席「桃園市110年春祭致祭革命先烈暨忠烈殉職人員典禮」，並擔任主祭官，他表示，桃園忠烈祠至今已奉祀289位烈士英靈，除供奉先烈之外，也祭拜因執行勤務而不幸殉職的軍警、消防等人員，市府每年藉由春祭、秋祭典禮，以莊嚴的心情追思為國家、為公務、為人民安全而奮不顧身犧牲的烈士英靈，也表達無限的敬意。

鄭文燦說，桃園忠烈祠過去是神社舊址，在他上任後經過多次整修，現在已成為相當具有建築特色的園區，也彰顯國家對於因公殉職人員的追思與敬重。

鄭文燦也說，台灣經過很多考驗，每次考驗都展現台灣的韌性，相信每一位殉職人員都懷抱著崇高的理想與無比的熱情投入他們的工作，遺族家屬的懷念與追思也不曾停止，並將內心哀傷昇華為對國家、對人民的大愛，相信這些生命的典範將永遠留存在人間。

(中時 )