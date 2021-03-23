【愛傳媒黃珊珊專欄】COVID-19的疫苗3月22日開打，身為防疫副指揮官，上午我也和柯文哲市長一同到台北市和平醫院關心疫苗的施打狀況，慰問辛苦的醫療同仁們。

台北市內九家醫院此次共收到5800劑疫苗，事前我們已經做了相當多準備，從人員分類、造冊，衛生局也是先至各家醫院檢視專責門診，查核疫苗的冰箱儲備設施，並且事先演練施打動線，為的就是希望一切準備就緒！

在接種疫苗之前，必須先做簡單的詢問診斷，接種後也需要現場休息及觀察30分鐘，這一切的流程，都需要謹慎以待。

目前仍是小規模施打，我想到的是，未來可能面對大量接種時，這次的經驗累積就非常寶貴，疫苗的保存、接種、觀察，都需要非常多的人力和物力，這也仰賴適當調度，才能儲備充足的醫療量能，面對挑戰。

藉由這幾日的施打情形，重新審查接種流程，從小規模時開始建立標準作業流程，將來面對更大規模挑戰時，我們就不會慌亂！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)