美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）表明，美國不準備在近期撤銷對中國的貿易關稅，但對與中國繼續進行貿易談判持開放態度。

戴琦接受華爾街日報訪問時，承認關稅令美國企業和消費者受影響，但部分支持人士亦曾表達了對中關稅可以保障美國公司，免受外國補貼競爭的影響。

戴琦認為，貿然撤銷關稅會傷害經濟，除非事先與各持份者妥善溝通，讓他們調整政策。她又形容，關稅是美方的談判籌碼，無談判者會放棄可用的籌碼。

美國總統川普執政期間，為了讓中國放棄貿易壁壘發起貿易戰，每年對來自中國的約3,700億美元商品徵收關稅。按價值計算，約佔中國對美國出口商品的四分之三。這些關稅使中國商品更加昂貴，並導緻美國公司將部分採購轉移到越南、墨西哥和其他國家。

中國方面，則以對1,100億美元的美國商品徵收關稅作為報復。拜登上任後，北京希望說服新政府取消關稅。

(工商 )