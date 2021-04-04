台鐵408次太魯閣號撞上自邊坡滑落的工程車後出軌，釀成慘重傷亡，而台鐵的工程安全問題，也成為各界關注焦點。東華大學教授施正峰表示，台灣社會做事情就是得過且過，搞到最後出大事，他還對政府的外包文化提出批評，並指把包商關到死也沒有用，應該要追究上位者的責任，「那些人也應該槍斃」。

施正鋒3日在政論節目《新聞大白話》中表示，我們社會上做事情，就是得過且過，潦潦草草，不要出事情就好，「大家還記得尊龍客運嗎？以前是台灣價格最高、車子最好的，後來出了事，才知道安全門多了1、2個位子」。

施正鋒指出，他以前在金門當兵時，部隊中也有許多規定，「我們都照規矩來， 但也有人不遵守，比如上下衛兵沒有班長帶，就出大事了」。

施正鋒認為，問題出在台灣的外包文化，「這個政府什麼都外包」，當然外包可以省一些人事費用，但外包也會牽涉到樁腳等等，台鐵還一副很無辜樣子，說要去追究外包包商，「那個包商財產才多少？要去追究，你是要把他關到死也沒用，那些結構性的東西，那些長官這樣下來，那些人也應該要槍斃不是嗎？」

此外，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，花蓮地院昨3日裁定50萬交保，經檢方提出抗告後，花蓮高分院法官裁定「撤銷交保」，將發回地方法院重新裁判。

(中時新聞網)