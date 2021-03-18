「純情房客俏房東」喧騰多日，男主角民進黨立委王定宇過往遇事就推馬英九，出包即扯阿共仔，不論是服貿協議、肺炎疫苗、萊豬進口、核四重啟，乃至於反送中運動，一路走來，均是如此。不過，他大頭管不住小頭，這種問題總不好再牽拖，這回「馬維拉」無法登板救援，只好惦惦裝孫子，只是苦了「自請處分」的女主角民進黨發言人顏若芳。

王定宇苦心經營的「顧家愛妻疼小孩」暖男形象一夕破功，固然是自作自受，罪有應得，但卻是一面照妖鏡，一照畸形的政媒結構。被踢爆以後，王定宇荒腔走板的辯解說詞固然離譜，但更離奇的是，年代新聞、壹電視新聞僅有一則報導，民視新聞也將唯一的報導下架，三立新聞則完全沒有。或許會有人幫腔說，政客緋聞無關公共利益，沒有報導必要，這就大錯特錯了。

政客平時高高在上，只想透過媒體來塑造形象，一旦出事，當然也要透過媒體來檢驗操守，讓一切攤在陽光下，誰曰不宜？君不見美國前總統柯林頓與白宮實習生陸文斯基的不倫，以及英國哈利王子之妻梅根和皇室成員間的勾心鬥角，甚至日本德仁天皇獨生女愛子公主因厭食症暴瘦成紙片人，雖與國計民生無關，但均是各大媒體搶著報的國際要聞。

當然，媒體也有不報導緋聞的權利，以《國語日報》和大愛新聞為例，因市場定位特殊，本來就不關注此類負面事件，不只是王定宇偷情，連先前的陳冠希、李宗瑞的淫照門也未曾報導，閱聽人認為此舉正當，並不會苛責。至於三立新聞，稍早的福原愛和江宏傑婚變至少有數十則報導，怎換成王定宇和顏若芳偷情，就連一則也沒有？明顯是刻意操作了！

內行看門道，外行看熱鬧。原來三立電視董事長林崑海的「海派」是民進黨內一大派系，海董成立的「湧言會」即由王定宇和顏若芳等人擔綱，醜聞自須全面消音。至於其他新聞台又湊什麼熱鬧？別忘了林崑海也持有民視股份，掌握一席董事；而年代新聞、壹電視新聞的老董練台生跟林崑海平常交情也不錯，所以也跟著「避諱」了。這種「蒙上眼睛，就以為看不見；捂上耳朵，就以為聽不到」的搞法，根本和中共處理「六四天安門事件」新聞的套路如出一轍，還有臉嘲笑人家？

這面照妖鏡二照雙標的NCC國家通訊傳播委員會。2020年11月，NCC否決了中天新聞的換照申請，而致退出有線電視頻道，主要理由即是內控與自律機制失靈，無法排除大股東蔡衍明不當干預的問題。如以同一把尺來衡量，這種不報導特定事件的行徑正是高層干預新聞編採的不良樣態，必然有損觀眾「知的權利」。面對諸多質疑，NCC委員竟然一反過去處理中天新聞的熱心與積極，來個不聞不問，裝聾作啞，演示了何謂「唾面自乾」。無怪乎在近年民調中，認為NCC不受政治力干預的國人最多只占45%，最差的更是低到20%。換言之，有8成民眾不相信它是獨立機關，面對這樣難堪的數據，就看NCC如何杜天下人悠悠之口了。

這面照妖鏡三照隨附幫襯的假民團和假賢達的虛偽，過往只要藍營政客出包，即火力全開，亂棒伺候，現在遇到綠營政客就無聲，變成亟待協尋的失蹤人口。以自詡為「女權鬥士」的民進黨立委范雲為例，最常掛在嘴上的就是性別平權，在這個事件中，搞出事情來的男方是有婦之夫，最後扛責的卻是暗自垂淚的弱勢女方，怎未見范大委員出來聲援，難不成她所謂的性別平等只針對政治立場不同者？

王定宇胡搞瞎搞，只是失德敗行，其實事小。政媒結構畸形、政府部門雙標、民團賢達虛偽卻事大，因為這正映照出台灣人不忍卒睹的幽暗面。

（作者為自由作家）