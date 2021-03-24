美國英特爾公司宣布要投資200億美元在美國設置晶片廠，經濟部長王美花24日指出，現在在這個5G時代，再加上後疫情帶動的新興科技發展，各個產業都需要晶片。至於會不會擔心台灣廠赴美投資？她說，這樣也會刺激英特爾在台灣投資、加碼投資，這些都是一些好的競爭，增加相關的供應。

英特爾在美股盤後宣布，將斥資200億美元在亞利桑那州Ocotillo園區建立兩家新的晶圓廠，預計2024年投產，新廠將有能力生產7奈米以上製程的晶片。

王美花24日赴立法院經濟委員會，針對「保護大潭藻礁生態系統、中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫應停止執行、研提新址及國內電廠燃氣機組、天然氣接收站之規劃與建置問題檢討」進行報告，會前被問到英特爾在美籌資設廠的議題。

王美花表示，現在5G、後疫情時代，各個產業都需要晶片，晶片的需求量是高的，「他這樣子台灣也在投資、加碼投資，所以我想都是一些好的，一些增加這個相關的供應。」

是否會對「護國神山」台積電形成挑戰？王美花說，「不會是挑戰」，台灣整個半導體的生態系非常好，「我們的廠商很厲害，都一直在技術在進步當中」；至於這會不會形成推力，讓更多台灣的晶片公司到美國投資生產？王美花表示，我們也樂見如果在半導體領域有更多台美合作，不過當然還是希望廠商能在台灣多增加投資。

(工商 )