全台今天通通有雨！氣象專家吳德榮表示，今天清晨中層短波伴隨厚實雲層正通過台灣，降水回波很強，最大雨量在竹苗一帶，平均有15至20毫米，而南部的水庫也終於降雨，但進帳很少，並表示這波降雨持續至中午。氣象局表示，今天全台有雨，特別是北部及中部山區在今天上半天有局部較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，截至早上4時，中部以北降雨明顯，竹苗一帶累積雨量最多，平均約有15至20毫米，雨最多的前3名為新竹五峰鄉24毫米、新竹東區22.5毫米、新竹尖石鄉21.5毫米，降雨持續中。而這波短波的主要降水，大約持續至中午為止，對中部以北水庫有聊勝於無的貢獻，南部的水庫雖也有下雨，但進帳很少，今下午起短波脫離、全台天氣由西而東，逐漸轉多雲時晴。

吳德榮表示，明至下周二(30日)，也就是未來一周僅迎風面北海岸、東半部有零星少量降雨，背風面幾乎無雨，缺水壓力持續增大。明天全台晴時多雲，北海岸、東半部因為東北風影響偶零星短暫雨；氣溫略升，白天北部舒適、南部微熱，早晚涼。周五(26日)至周日(28日)受高壓迴流影響，全台好天氣，氣溫繼續升高至28度，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部、外島因為回暖易有霧，中南部空品不佳。

吳德榮表示，下周一(29日)微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣略增，降雨機率略提高，其他地區則無影響，仍是好天氣。下周二(30日)全台再恢復為晴時多雲，氣溫再升，白天暖熱如夏，高溫可達30度以上、早晚涼。

(中時新聞網)