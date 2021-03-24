這次的F-5E失事，又是飛行員在座椅彈射時撞到機艙罩殞命，上次的飛行官朱冠甍也是這樣，這實在不可思議。這就如一個車的安全氣囊碰撞時，會把人炸死，那還能開嗎？若不但沒全停駛究責，還強迫人繼續開，那真是可怕荒唐。

每次出事，都說要全面調查，飛機停飛，總統也每次都這樣覆誦，那麼這種飛機就該停飛報廢，除非改善了彈射裝置。結果卻還死命要飛，不死不休，這樣草菅人命怎沒人管？

江啟臣質詢蘇貞昌，說上次失事原因如何？蘇貞昌竟說他還沒有看到報告，那所謂的「全力調查」不全是詐騙語？

蔡英文又是一貫的讀稿覆誦：「極為沉痛、全力調查、優先搶救、不找到人不停止…。」這次加了「國軍仍然堅守崗位」「國軍加油」。這些話令人啼笑皆非，就這幾個人遇難，比美國賣場被打死的人都少，國軍就會棄崗散逃？人家還在沉痛，妳叫人「加油」？不是哭笑不得。每次遇難，蔡英文就把這些話說一遍，說了等於沒有說。

彈射椅撞擊機艙蓋的事，以前很少聽說，現在科技進步了，怎反會發生？這樣不等於是「飛行棺材」？以前只有F-104初因飛得太快，彈射會打到後面的T形翼，因此是向機肚下彈出的，後來可能是彈射加快，解決了被自己打到的問題。

問題是，F-5E有這種致命問題，怎麼還在飛呢？就像上次殞命飛行員的母親朱媽媽說的一樣，這等於是公然殺人，怎麼我們社會從來沒有人去質疑呢？朱媽媽被封口，就沒事了嗎？

還有，F-16失蹤的飛行員蔣正志，政府也說一定要找到人為止，不找到不停止，現在進行到哪裡，是不再找了嗎？這都要給社會一個交代。怎麼媒體都沒後續報導？NCC是不是該列管了？

失事，不外人為與機械因素，目前看來，這次是兩者都有，是人為撞擊加上彈射機械問題。但是人為的因素很多是機率，難免，因此不是重大故意誤失，是在可容忍範圍的，但如果有過失還要造假，妄給嘉獎，甚至頒青天白日勳章，這就是違理逾格，賞罰不公，一味濫情，對國防士氣反而有害。

每次出事就先造神，搞大內宣，每個失掉生命跡象的都被說是兄友弟恭，父慈子孝，還說是為了躲避民宅而犧牲生命，53年國慶閱兵摔在土城的兩機就被如此說，這就是矯情。何況真正打起來，前幾天美國軍方就說會死幾百萬人，那時可能連寫這些感人的故事的人都沒了。

蘇貞昌又怪到是大陸軍機繞台，害得台軍是「煩死了」，還有必然要被怪到的馬英九，說是國民黨不讓撥9億換彈射椅。問題是，難道這就可以讓「飛行棺材」再飛？畢竟台灣是還沒到要用神風特攻隊的地步。

既然要奉陪到底，馬革裹屍，打到最後一根掃帚都要打，那在打「嘴砲」時飛機疲累而出事是必然的，機率是可計的，但是明知跳傘會死還繼續要飛，做些無謂的人命耗損，那就是不道德和愚蠢了。

對了，外交及國防委員會召集委員叫王定宇，他一直為房屋分租事困擾，會不會分心來管這保險傘破洞的國事呢？

（作者為自由作家）