英業達(2356)今舉行線上法說，公司對今年全年營收持正面看法，2021年筆電和伺服器及智慧型產品都將維持成長。公司也表示，在切入汽車電子和醫療領域後，未來幾年的營收占比會達5%。

英業達總經理巫永財表示，英業達在汽車電子方面，鎖定不止ADAS（先進駕駛輔助系統），還有IVI（車用資訊娛樂系統），以及ECU（電子控制元件），車子未來就是機動辦公室，英業達會和一線的汽車供應商合作，提供電子零件的解決方案；客戶包括歐美及大陸。

在伺服器方面，巫永財表示整體的伺服器產業全年成長約5%，而英業達前2個月伺服器營收年增逾1成，優於產業估值。伺服器目前仍有缺料的問題。英業達在公有雲部份表現會有雙位數成長。

至於PC/NB方面，巫永財表示幾乎是花所有的時間在追料，缺料仍是很辛苦。

英業達自2018年開始營收維持在5000億元以上，2018年營收5068.7億元，而2020年營收雖然疫情影響，仍維持在5000億元之上，達5082.9億元，連續3年業績闖過5000億元大關，展望今年在各產品線成長帶動下，營收可望再下一城。

(時報資訊)