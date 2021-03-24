經濟部長王美花24日指出，第三接收站計畫沒有破壞藻礁，工業區僅使用既有填地興建儲槽等設施，潮間帶不開發，藻礁完整保留，而各項研提新址中，引發矚目的麥寮港，王美花強調，「麥寮無法成為替代方案」，建站時程完全趕不上2022年底供氣給大潭機組發電的需求。

王美花24日赴立法院經濟委員會，針對「保護大潭藻礁生態系統、中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫應停止執行、研提新址及國內電廠燃氣機組、天然氣接收站之規劃與建置問題檢討」進行報告。

王美花指出，第三接收站已於可行性階段及環評審查階段審慎評估，觀塘工業區（港）已經是最適合的站址，而且已經通過環評採行迴避替代修正方案，合法取得開發許可，依法施工中。

針對研提新址及國內電產燃氣機組，王美花指出，包括台中港、台北港、觀塘工業港區三個方案，結果僅有觀塘工業區方案可以達成2022年供應大潭電廠新增燃氣機組供氣期程。

蔡英文總統日前與八大工商團體碰面，向台塑集團總裁王文淵提出在麥寮（六輕）興建第三接收站的可能。王美花強調，麥寮如果要興建天然氣接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，而且麥寮建站時程完全趕不上供氣給大潭機組發電的需求，若要大潭發電，還需要佈設雲林麥寮至桃園大潭180公里的管線，具體時程難以預估。

(工商 )