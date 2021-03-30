新北市衛生局去年喊話在東北角村落，打造全台首創的「友善失智村」，以失智手環等電子器材輔助，讓親友隨時掌控失智長者的身體狀況，但原預計找百人參加試辦，忙了半年卻僅20人參加有意願，最後試辦計畫延期，正式啟用時間更是遙遙無期，民代諷刺「跟長榮貨櫃船一樣卡住了嗎？」；對此衛生局表示，因應疫情影響只能舉辦小規模的宣傳場次，未來將持續滾動式調整作法。

新北市衛生局去年10月宣布打造全國失智友善村，號稱是全台首創計畫，以智能方式用電子圍牆代替真實圍牆，並透過訓練讓周邊商店店員成為失智守護天使，失智長者帶著帶著手環，在平常生活區域走動，若超過區域會發簡訊給家人、店員，先在東北角村落試辦。

全國失智友善村以智能方式用電子圍牆代替真實圍牆，並透過訓練讓周邊商店店員成為失智守護天使。(資料照)

不過衛生局原計畫找100名長者合作試辦，忙了半年多卻僅20人願意參加，目標僅達成20％，最後確定試辦延期，正式啟用日期更是遙遙無期。

「如同蘇伊士運河上的長榮貨櫃船，進退不得，幾近停擺！」新北市議員王淑慧質疑，衛生局在議會審查時表示要辦理智能友善村，但卻說得不清不楚，撒了大錢沒有效益，連議員都無法說服，更別提要說服民眾戴上像是貼標籤的失智手環。

王淑慧說，新北大多數民代都不了解此案，根本幫不上忙，難怪花了半年只找到10多人願意參與，現在「全國智能友善村」就像是蘇伊士運河上的長榮貨櫃船，進退不得，幾近停擺。

衛生局解釋，去年因疫情緣故取消大型說明會，只辦了2、3場小型說明會，加上要說服長者配戴電子手環需要採漸進方式說服，所以人數才只有20多人，但會繼續努力實施政策，盼能在今年正式上路。

(中時 )