台帛旅遊泡泡首發團今風光啟程，但原本被旅行業期待的泡泡，因團費過高、回國檢疫麻煩等問題，市場反應冷淡，不只聯手發團都塞不滿，傳出4月4日出發的第2團也只賣出30多個位子。據悉，華航已調降機票價格，每張從2萬5000元降到2萬元，挽救低迷的買氣。

有旅遊業者指出，台帛旅遊泡泡首發團是眾所矚目，照理說不管怎樣都要塞滿110人做場面，不料最後成行僅100人，4月4日出發的團更僅賣出約30個座位。據了解，各大旅行社的首發團銷售成績不佳，靠著新光醫院與媒體團佔了很大一部分。

台北－帛琉機票每張2萬5000元加4500元稅金，華航昨同意降到2萬元加4500元稅金，前3團沒有開出的位子，接受旅行社退費，第4團沒開出的位子，每位退1萬元。

旅遊業者指出，華航波音738飛行每小時的成本約8萬元，帛琉來回加地停就算10小時，成本算80萬元，旅遊泡泡110個位子、每個賣2萬5000元，華航可賺275萬元，「以前就算做越南包機都沒這麼貴」。

該名業者批評，航空公司想藉機大賺一筆，市場反應不佳是自作自受，回國檢疫已經夠麻煩，團費壓不下來更別想吸引消費者。

對於調降票價，華航未正面證實，僅回應樂見旅遊泡泡的發展，也全力配合政策推動，為鼓勵更多旅客參與旅遊泡泡，公司已經邀集旅行業者研商調整票價，共同促進台帛旅遊發展。

(中時 )