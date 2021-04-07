我國今日無境外與本土新增病例，但國際疫情仍在上升中，中央流行疫情指揮中心今天表示，模里西斯近期本土COVID-19疫情延燒，且近2週病例數持續上升，考量病例發生率大幅超越中低風險國家之分級標準，故即日起將該國自中低風險國家移除。
指揮中心表示，目前低風險感染國家分別為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。中低風險感染的地區則為柬埔寨以及香港
指揮中心指出，全球COVID-19疫情仍然嚴峻，新增病例數已連續6週上升，美洲、歐洲為目前疫情流行中心。依據監測資料顯示，全球累計132,146,467例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國30,850,493例、巴西13,100,580例、印度12,686,049例、法國4,841,308例及俄羅斯4,597,868例為多；全球確診病例中計2,880,914例死亡，以美國566,857例、巴西336,947例、墨西哥204,399例、印度165,547例及英國126,882例為多。
指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
(中時 )
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