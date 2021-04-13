受到新冠肺炎疫情影響，行政院去年祭出「應屆畢業青年就業措施」，其中為鼓勵青年勇於就業，勞動部祭出「青年就業獎勵計畫」，希望服務11萬人，只要應屆畢業青年就業滿3個月就可領取2萬元、滿6個月可再領1萬元，合計最高可領3萬元，此計畫已經結束，據勞動部統計指出，領取的青年人數僅有5萬5047人、距離設定的8萬人目標仍有距離。

據統計指出，青年就業獎勵計畫報名參加人數9萬8427人，但實際領取僅有5萬5047人、經費達15億1545萬元。

對此，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，從過去的數據，原本預估會有11萬人就業、其中8萬人會穩定就業3個月以上，可以領取2萬元或3萬元的補助，雖然從去年至今的失業率沒有上升，但勞參率上升趨勢也不如過去，「推估仍是疫情對青年就業產生影響」。

據勞動部統計，新登記的求供倍比截至今年2月已達1.79，陳世昌說，目前除了觀光、旅行業仍受邊境管制影響外，其餘的就業市場已趨於穩定，甚至人力需求也創下高峰，勞動部仍要持續提供青年相關的就業資訊、協助青年穩定就業。

(中時 )