中鋼今年度股東紀念品出爐，為熊愛台灣棘輪起子工具組，中鋼指出，外觀採用可愛的黑熊造型設計，除可用於居家修繕，也可作為家中擺飾，且工具組為台灣製造。

中鋼今天發布新聞稿指出，今年為中鋼公司建廠50 周年，以此別具巧思的紀念品致贈股東，感謝股東的支持，中鋼將持續踏實、求新的精神，期盼為台灣經濟共創下一個50年的榮景。

中鋼紀念品備受股東關注，黑熊雨傘、鯨彩都繪抗菌鋼杯都曾引發轟動。中鋼指出，「熊愛台灣棘輪起子工具組」外觀採用可愛的黑熊造型設計，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作。

工具組本體可拆分為3段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有6支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TUV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範。

中鋼指出，整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可用於居家修繕，不使用時也可做為家中擺飾，另外，紀念品相關製程及材料全程於台灣製造，中鋼期盼藉此支持國內產業供應鏈發展。

根據集保中心統計，截至16日，中鋼股東人數達98 萬6579人，雖較上週略減6200人，穩坐上市第一。

股東常會受託代理兌換紀念品期間為5月26日起至6 月2日止，針對領取方式，中鋼說明，限持有1000股以上的股東領取；另外考量疫情雖已趨緩，防疫仍不宜鬆懈，為分散股東人流，除了中鋼股務代理機構凱基證券外，增加永豐金證券為受託代理人，服務股東兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書。

未於受託代理期間交付委託書股東或持股未滿1000 股的股東，可利用台灣集中保管結算所「股東e票通」股東會電子投票平台或各證券公司的手機APP程式，透過電子投票方式進行投票，並於6月23日至25日期間持身分證明文件至指定地點領取，或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。（編輯：張均懋）1100419

(中央社)