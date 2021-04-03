台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮縣清水隧道，疑遭工程車砸中導致出軌慘劇，造成50人罹難。前台南縣長蘇煥智指出，廠商固然要負完全責任，但交通部和台鐵的工程安全管理系統，顯然不及格。

交通部次長王國材3日說明，408次太魯閣號在2日早上9時28分撞擊到工程車，當天上午9時13分有一班往花蓮的自強號通過，因此研判肇事工程車是在13分到28分滑落到軌道。

另據空拍畫面顯示，邊坡上方停放著幾台挖土機。肇事工程車疑是從10幾公尺高的斜坡滑落，壓過樹叢後，撞上正要進入隧道的408車次太魯閣號。

蘇煥智在臉書表示，花蓮太魯閣號出軌造成50人死亡大車禍，舉國哀痛，行政院及交通部應負起政治責任。這個車禍肇因工程安全管理有嚴重疏忽，廠商固然要負完全責任，但交通部及台鐵公司的工程安全管理系統，顯然不及格。

蘇煥智指出，台鐵公司顯然沒有「邊坡監測預警系統」、「鐵軌障礙物即時自動感應顯示警示系統」、以及類似高鐵及捷運的「防撞監測預警系統」。現代汽車都已經有自動防撞系統。火車這麼重要的大眾運輸，也應該要有「自動防撞系統」；所以交通部及鐵路局沒有建構現代化的安全防護系統，實在應該負起政治責任。

有網友則回應質疑說，「這種路段？離軌道太近！為何要做工程。」

舉國哀痛！花蓮太魯閣號50人死亡大車禍！ 行政院及交通部應負起政治責任！ 這個車禍肇因工程安全管理有嚴重疏忽。廠商固然要負完全責任，但交通部及台鐵公司的工程安全管理系統，顯然不及格。 另外台鐵公司顯然沒有「邊坡監測預警系統」、「鐵軌障礙... 由蘇煥智發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)