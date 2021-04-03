【太魯閣出軌】51死慘劇 施正鋒批交通部為何不裝這個設備

台鐵太魯閣號408車次2日疑遭工程車砸中導致出軌，已51人罹難、175人受傷，是台鐵史上最嚴重的一次事故。東華大學教授施正鋒表示，交通部把錢大都花在前瞻計畫上，像這次太魯閣號事件，其實可以用AI(人工智能)監測避免意外發生，但他們卻不處理這個部分。

施正鋒在政論節目《新聞大白話》中表示，當然蔡政府會說這不是政策的錯誤，但是督導下面那個人事，是可以決定的嘛，我只記得拉脫維亞前幾年有位總理因為超市建物崩塌下台，雖然事故跟他無關，該總理還是下台了，即使他是明日之星，也很認真做財政改革等等，但就是沒這個命。

施正鋒表示，交通除了硬體，就是軟體(安全)，但是我們台灣往往花錢買了東西以後，管理卻 是如此爾爾。交通部在政府部門裡算是比較多錢的地方，錢則大都花在前瞻計畫上面；而這次事故發生時，適逢清明連假，搭乘的人比較多，站票也比較多，但平時也有可能會遇到這樣的事故，其實是可以用AI監測，但他們卻不處理這個部分。沒血沒淚的就會推責任，例如上次F5E飛官擦撞意外，稱是國民黨擋預算；高雄氣爆則扯前朝吳敦義；甚至也會推說對岸害的，終於，這次太魯閣號事故就沒辦法推給對岸了。

針對此次事故，施正鋒感嘆分析，這就是我們的文化，我們社會上做事情，就是得過且過，不要出事情就好。那是不是該有監督呢？其實這是外包文化，政府什麼都外包，因外包可省一些人事，而台鐵甚至還去追究外包，其實這是結構性的關係。

(中時新聞網)