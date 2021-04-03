台鐵2日一班太魯閣號疑遭工程車砸中發生重大出軌事故，造成51人罹難、175人受傷慘劇。全民在追究責任時，台鐵高層群組對話截圖流出，「先把肇事責任推給監造商、施工商」資深媒體人陳揮文表示，他非常擔心這事故最後的就究責，就像2018年的普悠瑪一樣，大家互推責任，至今2年多判決還沒下來。

陳揮文表示，台鐵內部傳出LINE對話，他相信台鐵已經在做基本的切割，先要釐清一件事故是天災還是人禍，而這件事百分之百是人禍，跟天災無關，因2日的天氣非常好。但這種低級的錯誤一犯再犯，他質疑台鐵想要去做切割，他們想要推卸責任很正常，就像2018年的普悠瑪事件一樣。

陳揮文指出，他非常擔心這整個事故最後的究責，會不會跟普悠瑪事件一樣。當年普悠瑪最後的判決結果，18條人命，是3個人被起訴，到宜蘭地方法院後，則是「狗咬狗一嘴毛」，大家互推責任，至今2年多，判決仍還沒下來。

陳揮文認為，肇事的工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥50萬元交保；51條人命，50萬元交保，一條人命居然不到1萬，當初普悠瑪事故司機，也是50萬元交保，他不懂。陳揮文表示，他沒辦法接受這種莫名其妙的裁定，也很擔心義祥工業社負責人會想不開，或有什麼勾串；以他的刑期來看非常輕，最重才5年。如今法官說他不會勾串、不會逃亡，就讓他50萬交保，他反問，你若是罹難者家屬，會接受50萬交保嗎？

(中時新聞網)