台鐵太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道出軌，造成51死、188人輕重傷。外界質疑太魯閣號開放120張站票，是造成大量傷亡的原因之一；交通部3日對此表示，「站著的旅客當然會跌倒」，將進一步檢討兩者之間是否有關連。台灣民意基金會董事長游盈隆呼籲，台鐵有必要列出死者和重傷者中持站票者的佔幾成？以昭公信。他甚至沉痛指出，經過3次藍綠政黨輪替，為什麼花蓮人與台東人仍然沒有一條安全回家的路？「重西輕東」為何成為藍綠的歷史共業？

游盈隆3日在臉書貼文表示，越來越多人慢慢意識到「站票政策」，是這起重大傷亡事件的主因。根據台鐵官方提供的數字，「死亡列車」共有120人買站票，車上人數一共496人，包括4位工作人員；而買站票的人，在車廂內不是站著，就是席地而坐，列車沒事則已，有事就是首當其衝的受害者。有受難者家屬沈痛呼籲「不要再賣站票了」，他認為，台鐵未來公布相關訊息時，有必要列出死者和重傷者中持站票者的佔幾成？以昭公信。

游盈隆指出，從花東人逢年過節返鄉一票難求，到不得已買站票，箇中有多少「後山人」的辛酸。多年前，那一句「給花蓮人一條安全回家的路」的溫馨訴求，現在聽來是多麼諷刺。經過3次藍綠政黨輪替執政，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？「重西輕東」為什麼成為藍綠的歷史共業？

游盈隆質疑，看看花蓮8成以上的人共同期盼的「蘇花高」，是如何被變成一下「蘇花替」、一下「蘇花改」，現在還在搞「蘇花安」，而且還說2030年不見得搞得成。

網友回應表示，「分析的棒！一條安全回家的路，全島高速公路、觀光道路網建設，有這麼難嗎？」、「台鐵民營化才能根本解決及改善，但克服台鐵工會的抗拒是執政者的難題。」、「希望這次能夠痛定思痛好好改善，憾事別再發生了。」

後山人的悲哀，有解嗎？ -------------------------------- 昨天早上九點二十八分發生的太魯閣號重大交通事故，截至目前為止，造成51死，188人輕重傷，驚動全世界。 在極度震驚與哀傷中，台灣人開始思索這個慘案的... 由游盈隆發佈於 2021年4月3日 星期六

(中時新聞網)